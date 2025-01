Romania, successo del sistema di ritiro cauzionale: oltre 3 miliardi di imballaggi raccolti nel 2024

In Romania, tra dicembre 2023 e novembre 2024, sono state processate 2,68 miliardi di unità di imballaggi SGR presso le stazioni di riciclo, pari all’88% del materiale raccolto. RetuRO, amministratore del sistema, ha annunciato che nel primo anno di attività sono stati raccolti complessivamente oltre tre miliardi di unità, con un tasso di raccolta del 76% nel mese di novembre.

Un anno di SGR – Il Sistema di Ritiro Cauzionale (SGR) ha celebrato il suo primo anniversario a novembre 2024, registrando risultati che segnano una tappa fondamentale nel riciclo degli imballaggi per bevande in Romania. Il sistema, lanciato con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti e contribuire agli obiettivi di riciclo dell’UE, si è rivelato una soluzione efficace per aumentare il tasso di recupero degli imballaggi.

Amministrazione – RetuRO, l’ente responsabile della gestione del sistema, opera senza scopo di lucro. Tutti i profitti generati vengono reinvestiti nello sviluppo del sistema stesso, garantendo la sua sostenibilità a lungo termine. La società è stata costituita da un consorzio composto da tre azionisti privati: l’Associazione dei Produttori di Birra della Romania per l’Ambiente (30%), l’Associazione dei Produttori di Bevande Analcoliche per la Sostenibilità (30%) e l’Associazione dei Rivenditori per l’Ambiente (20%), insieme a un azionista pubblico, il governo romeno, rappresentato dal Ministero dell’Ambiente, delle Acque e delle Foreste (20%).

Trasparenza – Uno degli elementi chiave del successo del sistema è la trasparenza nella gestione delle quantità di imballaggi immessi sul mercato e restituiti dai consumatori. Questo approccio ha permesso di creare fiducia sia tra i cittadini che tra gli operatori del settore, incentivando la partecipazione attiva al programma.

Obiettivi – Il sistema non solo punta a migliorare i tassi di riciclo, ma contribuisce anche allo sviluppo sostenibile della Romania. Gestendo in modo responsabile i rifiuti di imballaggio, SGR aiuta il Paese a rispettare le direttive europee sul riciclo, favorendo una transizione verso un’economia circolare.

Prospettive future – Guardando avanti, RetuRO prevede di espandere ulteriormente il sistema e migliorare l’efficienza delle operazioni. Tra gli obiettivi vi sono l’incremento della partecipazione dei consumatori e l’ottimizzazione della logistica per ridurre i costi e l’impatto ambientale. “Questo è solo l’inizio di un percorso ambizioso per rendere il riciclo una parte integrante della nostra cultura”, ha dichiarato un portavoce dell’azienda.

Impatto ambientale – I dati del primo anno dimostrano che sistemi come l’SGR possono avere un impatto significativo nella riduzione dei rifiuti e nella promozione di pratiche sostenibili. Con una base solida già stabilita, il sistema si prepara a diventare un modello per altri Paesi che cercano soluzioni efficaci per la gestione dei rifiuti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.