Romania, PPC Renewables inaugura una sala di controllo per ottimizzare la produzione di energia eolica e solare

PPC Renewables Romania, filiale del gruppo PPC, ha inaugurato una nuova sala di controllo per gestire in modo efficiente la produzione di energia eolica e solare nel Paese. L’impianto consente il monitoraggio in tempo reale di turbine e pannelli fotovoltaici dislocati su vaste aree, rispondendo rapidamente alle direttive del gestore della rete elettrica nazionale.

Espansione – La nuova infrastruttura nasce in risposta alla crescita della capacità installata di PPC Renewables Romania, che ha recentemente acquisito le attività di Enel nel Paese. Grazie a questa operazione, la potenza complessiva è raddoppiata, raggiungendo 1,3 GW, con l’obiettivo di arrivare a 2 GW entro il 2026.

Innovazione – "Abbiamo aperto un centro di controllo avanzato con una maggiore capacità di gestione dei dati, che garantirà un’efficiente amministrazione della produzione elettrica in impianti spesso distanti tra loro", ha dichiarato Adrian Dugulan, General Manager di PPC Renewables Romania. "Questa struttura contribuisce allo sviluppo del settore energetico sostenibile in Romania e alla competitività economica".

Tecnologia – Angelos Kasimis, Chief RES Operations Officer di PPC Renewables, ha sottolineato l'importanza strategica della sala di controllo: "Si tratta di un traguardo fondamentale per il gruppo PPC. Questa struttura all'avanguardia è cruciale per la gestione del più grande portafoglio di energie rinnovabili del Sud-Est Europa. È un passo avanti nella digitalizzazione, decarbonizzazione e produzione decentralizzata".

Controllo – Attualmente, la sala monitora 232 turbine eoliche ed è stata sottoposta a un audit approfondito per garantire la conformità alle normative. Gli operatori sono autorizzati dal sistema elettrico nazionale a rispondere tempestivamente agli ordini dei dispacciatori centrali e regionali.

Strategia – Il gruppo PPC sta ampliando rapidamente il proprio portafoglio rinnovabile, con una capacità installata complessiva di circa 5,5 GW, di cui 1,3 GW in Romania. Il piano strategico prevede l'aggiunta di 6,3 GW in Grecia e nel Sud-Est Europa entro il 2027, portando la capacità totale delle rinnovabili a 11,8 GW. Oltre il 60% di questi progetti è già in costruzione o pronto per l’avvio.

Espansione internazionale – PPC punta anche su nuovi mercati, come Italia, Bulgaria e Croazia, sfruttando le opportunità offerte dalla loro elevata capacità di interconnessione e dal potenziale rinnovabile. Recentemente, il gruppo ha avviato nuovi parchi fotovoltaici in Italia, parte integrante della sua strategia di crescita.

Prospettive – PPC Renewables, principale motore di sviluppo delle energie rinnovabili per il gruppo PPC, continua a investire in progetti su larga scala in tutta l’Europa sud-orientale, spaziando dall’eolico al solare, fino all’idroelettrico, alla geotermia e alla biomassa.

