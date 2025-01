Roberto Albisetti presenta il suo libro sulla finanza reale, un manuale per dirigenti, studenti e famiglie

Un approccio concreto e modulare per comprendere come la finanza possa originare o risolvere problemi economici e aziendali: è questa la proposta di Roberto Albisetti, banchiere e autore del nuovo libro Business e Finanza, pubblicato a novembre 2024 da Egea Bocconi. Pensato per dirigenti, studenti e imprenditori, il volume è stato oggetto di approfondimento nell’intervista a Tgn Today su Telenord.

Un testo per tutti – Non un libro di teoria o un manuale tecnico per esperti del settore, ma una guida trasversale e concreta. Albisetti si rivolge a lettori con esigenze diverse, dai dirigenti aziendali e bancari agli studenti di MBA e master in finanza, passando per imprenditori e organizzatori di programmi di formazione.

Struttura modulare – La suddivisione in capitoli tematici consente una consultazione agile e selettiva. Tra gli argomenti trattati: strategia aziendale, funzionamento dei mercati finanziari internazionali, investment banking, valutazione d’impresa e impatti dell’instabilità geopolitica.

Focus sulla geopolitica – Innovativa è l’analisi dell’evoluzione geopolitica e dei suoi effetti sull’economia globale e sulle strategie aziendali. L’autore sottolinea come perdere di vista il "big picture" possa far deragliare qualsiasi pianificazione.

Strumenti utili – Albisetti offre un’analisi pratica di come i dirigenti e gli imprenditori possano affrontare problemi complessi con soluzioni mirate e sostenibili, sottolineando il valore di un approccio strategico che tenga conto di tutti i fattori, inclusi quelli geopolitici.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.