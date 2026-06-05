Rixi: "Auspichiamo che dal 2027 non ci siano più cantieri sulla A26"

"Ci aspettiamo che dal 2027 sulla A26 non ci siano più cantieri. Questo vorrebbe dire tornare ad avere finalmente un'autostrada a tre corsie che ci collega col Nord Italia, completamente sgombra, che non ce la ricordiamo in questa regione da più di dieci anni". A dichiararlo è il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi a margine dell'inaugurazione del nuovo ponte del Papa nel porto di Genova.

Rixi ha sottolineato come "abbiamo sofferto molto in questi anni, soprattutto per i lavori autostradali, i lavori ferroviari, e anche per le cantierizzazioni all'interno del porto. Adesso, pian piano, migliorerà la situazione. C'è poi il tema del terzo Valico per il quale pensiamo di finire i lavori di realizzazione della galleria nella primavera dell'anno prossimo, per avere la possibilità della gestione dei treni a partire dalla fine del '27 e inizio del '28".

"Questo - ha spiegato - ci consentirà di aumentare la capacità su merci, visto che la vecchia galleria dei Giovi non è adatta. Le nuove sagome delle gallerie invece consentiranno non solo una velocità maggiore ma anche di togliere parte del traffico pesante".

Per quanto riguarda i lavori in A7 "ci attendiamo lo sblocco definitivo dei cantieri come promesso da Aspi per il 2027. Ovviamente rimarranno da fare una serie di lavori di adeguamento della rete ferroviaria, che però sta procedendo bene perché vorremmo finire i lavori a fine mese sul sestuplicamento e quindi poi da settembre-ottobre attivare anche gli altri due binari tra Genova-Principe e Genova-Brignole sulle tratte urbane".

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