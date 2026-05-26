Rivarolo, quindicenne minacciato con un coltello all'uscita da scuola da un gruppo di coetanei

Nel quartiere di Rivarolo, nel ponente di Genova, un adolescente di 15 anni sarebbe stato vittima di un’aggressione da parte di un gruppo di coetanei nei pressi della scuola frequentata dai ragazzi. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, alla base della tensione ci sarebbero alcuni messaggi scambiati sui social network. Il giovane sarebbe stato avvicinato con un pretesto e successivamente circondato da quattro ragazzi. Durante il confronto sarebbe comparso anche un coltello, utilizzato a scopo intimidatorio.

Il 15enne sarebbe poi riuscito ad allontanarsi grazie anche all’intervento di un altro studente presente nella zona. Dopo essersi rifugiato in un locale vicino, avrebbe contattato la famiglia per chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, mentre gli altri ragazzi si erano già allontanati.

Il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi per accertamenti: le sue condizioni non sarebbero gravi, ma avrebbe riportato un forte stato di agitazione dovuto all’accaduto.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze utili all’identificazione dei responsabili. L’indagine è coordinata dagli organi competenti in materia minorile.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema delle tensioni tra adolescenti nate online e poi sfociate in episodi di violenza nel mondo reale. Negli ultimi mesi, in Liguria, si sono verificati altri casi simili che hanno coinvolto giovani studenti e che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.