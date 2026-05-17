Rissa tra giovanissimi a Cornigliano: un ferito lieve. Allarme tra i residenti

Ancora tensione nel quartiere di Cornigliano, dove si è verificata una violenta rissa in via San Giovanni D’Acri. Un gruppo composto da sette o otto tra giovani e giovanissimi ha iniziato a scontrarsi in strada sotto gli occhi dei residenti e dei passanti.

Secondo le prime ricostruzioni, nel gruppo erano presenti ragazzi con il volto coperto da cappucci e cappellini, mentre altri sarebbero di origine africana. Lo scontro sarebbe degenerato rapidamente tra calci, pugni e colpi sferrati anche con cinture, con l’aggressione che sembrava concentrarsi soprattutto contro uno dei partecipanti, anche se il caos ha coinvolto l’intero gruppo. Le cause del litigio, al momento, non sono ancora state chiarite.

Sul posto sono intervenute nel giro di pochi minuti quattro pattuglie dei carabinieri insieme ai soccorsi sanitari. Un ragazzo, rimasto lievemente ferito durante il parapiglia, è stato medicato direttamente sul posto dal personale della pubblica assistenza senza necessità di trasporto in ospedale. Gli altri coinvolti, invece, si sono allontanati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’episodio è stato ripreso da alcuni residenti con gli smartphone e i video hanno iniziato rapidamente a circolare sui social network, alimentando nuovamente le proteste dei cittadini della zona, che denunciano una situazione diventata ormai abituale nei fine settimana.

Tra rabbia e frustrazione, diversi abitanti parlano di episodi simili che si ripeterebbero con frequenza soprattutto tra il sabato e la domenica mattina.

C’è anche chi punta il dito sui tempi dei controlli: secondo alcuni abitanti della zona, gli orari e le dinamiche di questi episodi sarebbero ormai noti da mesi, mentre gli interventi arriverebbero spesso quando la situazione è già degenerata. Le indagini dei carabinieri sono ora in corso per identificare i partecipanti alla rissa e chiarire le responsabilità dell’accaduto.

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