Riqualificazione Sampierdarena, Colnaghi: "Non siano compensazioni per l'arrivo dei depositi chimici"

di Marco Innocenti

La replica di Bucci: "Mai pronunciato la parola compensazioni. Sono progetti di cui si parlava già molto prima dei depositi"

Alla presentazione dei 14 progetti, per un totale di 218 milioni d'investimento, che il Comune di Genova ha presentato oggi per la futura riqualificazione di Sampierdarena, Campasso e Bassa Valpolcevera, era presente anche Michele Colnaghi, presidente del Municipio II Centro Ovest. "Alcuni di questi progetti sicuramente potrebbero dare una grossa mano al quartiere per rialzare la testa - ha commentato - ma non devono assolutamente essere considerati come compensazioni per altre servitù che stanno pensando di mettere sul nostro territorio. Mi riferisco alla questione dei depositi chimici. Ieri sono stato audito alla Camera e ho spiegato perché questo progetto sarebbe dannoso e pericoloso per Sampierdarena ma anche per tutto il resto della città, perché ci saranno 30 tir al giorno che andranno avanti e indietro. Ben vengano questi progetti di riqualifica ma non saranno di certo un mezzo di scambio".

A breve giro di posta, arriva la replica del sindaco Marco Bucci: "E chi ha mai pronunciato la parola compensazioni? - dice - E' una parola che non è uscita dalla mia bocca. Di questi progetti si parlava già molto prima che si iniziasse a parlare dello spostamento dei depositi, anche perché questi non c'entrano nulla con i depositi".