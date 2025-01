Regno Unito, via libera al nuovo piano climatico: emissioni giù dell'81% entro il 2035

Il Regno Unito punta a tagliare le emissioni di gas serra dell'81% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2035. La conferma arriva con la presentazione ufficiale del Contributo Determinato a Livello Nazionale (NDC) alle Nazioni Unite, che stabilisce le linee guida per il raggiungimento degli obiettivi climatici globali.

Obiettivi chiave - Il piano britannico aderisce anche agli impegni assunti alla COP28 di Dubai nel 2023, tra cui il triplicamento della capacità delle rinnovabili e il raddoppio dell'efficienza energetica entro il 2030. Inoltre, il governo laburista di Keir Starmer ha ribadito l'intenzione di non rilasciare nuove licenze per l'estrazione di petrolio e gas, accelerando così la transizione verso un sistema energetico privo di combustibili fossili.

Normativa internazionale - Secondo l'Accordo di Parigi, tutti i paesi devono presentare un aggiornamento dei propri NDC ogni cinque anni. Il termine per la nuova serie di impegni relativi al periodo 2031-2035 è fissato per il 10 febbraio 2025, prima della COP30 in Brasile. Il Regno Unito è tra i primi paesi ad aver presentato il proprio piano, insieme a Svizzera e Nuova Zelanda.

Dichiarazioni ufficiali - "Rendere la Gran Bretagna una superpotenza dell'energia pulita è una delle cinque missioni nazionali di questo governo," ha dichiarato Ed Miliband, Segretario di Stato per l'Ambiente e la Neutralità Carbonica. "Il nostro NDC precoce e ambizioso rafforza la leadership climatica del Regno Unito e stimola l'azione globale." Anche la ministra per il Clima, Kerry McCarthy, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: "Abbiamo annunciato questo obiettivo nel nostro interesse nazionale. Non perdiamo tempo ad investire nelle energie rinnovabili britanniche, creando migliaia di posti di lavoro e riducendo la nostra dipendenza dai combustibili fossili."

Scenario globale - Il Regno Unito si colloca tra le nazioni più avanzate nella riduzione delle emissioni, ma altri paesi stanno accelerando. La Svizzera ha fissato un taglio del 65% entro il 2035, mentre la Nuova Zelanda punta a ridurre tra il 51% e il 55% rispetto ai livelli del 2005. Negli Stati Uniti, invece, l'amministrazione Biden aveva promesso una riduzione tra il 61% e il 66%, ma la decisione di Donald Trump di ritirarsi dall'Accordo di Parigi potrebbe cambiare gli scenari futuri.

Critiche e sfide - Nonostante i progressi, il Climate Change Committee (CCC) ha avvertito che il Regno Unito non sta rispettando i suoi obiettivi a breve termine, tra cui la riduzione del 68% entro il 2030. Secondo Isabella O'Dowd, responsabile delle politiche climatiche del WWF, "l'ambizione da sola non riduce le emissioni. Servono azioni concrete, come investimenti in energia pulita e isolamento delle abitazioni."

Controversie - L'annuncio del nuovo piano climatico arriva mentre il governo britannico sostiene l'espansione dell'aeroporto di Heathrow con la costruzione di una terza pista. Il Cancelliere Rachel Reeves ha difeso il progetto, affermando che può generare benefici economici senza compromettere gli obiettivi climatici. Tuttavia, gli ambientalisti ritengono che il piano potrebbe essere impugnato in tribunale, mettendo in dubbio la sostenibilità dell'espansione del trasporto aereo nel contesto degli impegni di decarbonizzazione.

