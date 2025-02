Regno Unito, lanciate sul mercato nuove vaschette riciclabili in alluminio per alimenti

La i2r Packaging Solutions, azienda con base a Telford, Shropshire, Regno Unito, ha presentato sei nuove vaschette in alluminio riciclabili per alimenti "pronti da cuocere". In particolare, la Serie B mira a sostituire la plastica monouso, migliorando al contempo la presentazione e la praticità del packaging alimentare. La Serie B fa parte di un'offerta più ampia che comprende tre diverse linee di contenitori in alluminio smoothwall, pensate per rispondere a esigenze specifiche del mercato.

Le diverse serie - La Serie D comprende contenitori leggeri ma resistenti, con capacità da 859 ml a 1.737 ml. L'obiettivo è combinare sostenibilità e versatilità, fornendo soluzioni robuste per il settore alimentare, mentre la Serie S, con capacità fino a 1.900 ml, è particolarmente indicata per carne arrotolata o ripiena e altri alimenti voluminosi. La loro profondità e robustezza rende quesi contenitori ideali per la preparazione e il trasporto degli alimenti. C'è poi la Serie B, composta da nuove vaschette specificamente progettate per prodotti "pronti da cuocere" con ingredienti aggiunti come erbe e burro. Disponibili con capacità tra 1.112 ml e 1.510 ml, offrono un design che valorizza la presentazione degli alimenti.

Materiali sostenibili - Tutti i quattordici contenitori della gamma sono realizzati in alluminio leggero e completamente riciclabile. Il design smoothwall rettangolare con bordo G-rim inverso garantisce maneggevolezza e sicurezza nell'uso.

Benefici per i brand - Oltre a ridurre l'impatto ambientale, queste soluzioni offrono un packaging premium per prodotti come pancetta di maiale, prosciutto glassato e carne ripiena. La loro resistenza e versatilità le rendono una scelta strategica per le aziende alimentari.

Innovazione e sostenibilità - "L'introduzione della Serie B riflette il nostro impegno continuo verso l'innovazione e la sostenibilità", ha dichiarato Tom Cliffe, direttore vendite di i2r. "Siamo orgogliosi di offrire soluzioni che aiutano le aziende a ridurre la loro impronta ecologica e a valorizzare i loro prodotti".

Presentazione ufficiale - I nuovi contenitori saranno esposti il 12 e 13 febbraio a Packaging Innovations presso il NEC di Birmingham, dove i2r sarà presente allo stand X78.

Alternative nel settore - Anche altre aziende stanno cercando di ridurre l'uso della plastica nei vassoi alimentari. Faerch ha sviluppato vaschette CPET per pasti pronti con almeno il 40% di rPET da post-consumo, riducendo del 57% l'impronta di carbonio rispetto alle alternative in PET vergine.

Innovazioni nel mercato - Elaborados Naturales ha introdotto vaschette in cartoncino sigillato ermeticamente con meno del 10% di plastica, riciclabili senza necessità di rimuovere il rivestimento protettivo. Inoltre, FiberWise ha sviluppato soluzioni in fibra per carne fresca e cibi pronti, riducendo del 70% l'uso di plastica rispetto alle tradizionali vaschette in PET o PP. Con il crescente impegno del settore verso soluzioni eco-friendly, le nuove vaschette in alluminio di i2r rappresentano un'ulteriore evoluzione nella ricerca di packaging sostenibili e funzionali.

