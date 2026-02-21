Rapallo: si conclude il meeting che coniuga territorio a organizzazione di eventi

Si conclude a Rapallo il Full Contact Meeting Planner, appuntamento dedicato all'incontro tra destinazioni e responsabili dell'organizzazione di eventi corporate, che anche nel 2026 ha visto la partecipazione del sistema ligure attraverso l'azione di coordinamento e promozione svolta da Meet in Liguria, in rappresentanza dell'offerta regionale del comparto congressuale.

Ospitato negli spazi dell'Excelsior Palace Portofino Coast, l'evento si conferma una delle occasioni più mirate per il networking professionale nel settore MICE, grazie a una formula basata su incontri B2B programmati tra operatori dell'offerta e meeting planner selezionati provenienti da aziende e agenzie eventi. Un contesto di lavoro strutturato che consente di presentare in modo diretto sedi, servizi e proposte territoriali a interlocutori con esigenze già profilate, favorendo l'attivazione di contatti commerciali concreti.

"La presenza ligure rientra nella strategia di promozione del turismo degli eventi portata avanti dalla Regione, che individua nel segmento congressuale un fattore chiave per ampliare la stagionalità dei flussi e valorizzare in modo equilibrato costa ed entroterra. Meeting aziendali, convention e appuntamenti professionali rappresentano infatti un mercato ad alto valore aggiunto, capace di generare ricadute diffuse su ospitalità, servizi e filiere locali", ha affermato l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.

Nel corso delle giornate di lavoro, l'offerta regionale è stata presentata come un sistema integrato di location congressuali, strutture ricettive, collegamenti e proposte esperienziali, elementi che consentono di affiancare all'efficienza organizzativa un contesto paesaggistico e culturale distintivo. Un mix particolarmente apprezzato dal mercato corporate, sempre più orientato a scegliere destinazioni in grado di coniugare funzionalità logistica e qualità dell'esperienza. "La partecipazione al workshop di Rapallo - conclude la nota - conferma così il ruolo della Liguria tra le destinazioni italiane attive nel turismo MICE e la volontà di rafforzare, attraverso occasioni di incontro mirate, una rete di relazioni professionali, base imprescindibile per attrarre nuovi eventi sul territorio nei prossimi anni".

