Raccolte oltre 750.000 capsule in plastica con il progetto Recap, il modello di economia circolare firmato Nestlé e illycaffè

Oltre 750.000 capsule di caffè in plastica raccolte in un anno: è il risultato del progetto pilota Recap, nato dalla collaborazione tra Gruppo Nestlé in Italia e illycaffè. Coinvolgendo 26 comuni del Friuli Venezia Giulia e due dell’Emilia Romagna, il progetto punta a creare un modello virtuoso di economia circolare per il riciclo delle capsule esauste.

Un progetto innovativo – Avviato alla fine del 2021, Recap mira a costruire un circuito sostenibile per la raccolta e il riciclo delle capsule di caffè. Dopo una prima fase sperimentale nei comuni di Trieste, Udine, Pasian di Prato e Campoformido, l’iniziativa è stata estesa a Bologna e Ferrara grazie alla collaborazione con la Regione Emilia Romagna.

Coinvolgimento dei cittadini – La raccolta include capsule esauste di qualsiasi marchio purché in plastica, esclusa quella compostabile. I consumatori sono invitati a consegnare le capsule presso i 40 centri di raccolta sparsi nelle due regioni. Queste vengono poi inviate a un impianto specializzato per la separazione del contenitore in plastica dal caffè residuo.

Economia circolare – “Il successo e il potenziamento di questo progetto dimostrano come le capsule di caffè post consumo possano essere trasformate in preziosa risorsa grazie all’impegno di tutti”, ha dichiarato Marta Schiraldi, Head of Sustainability di Nestlé Italia. Recap si propone come un modello di economia circolare replicabile a livello nazionale ed europeo.

Collaborazione pubblico-privato – David Brussa, Chief Quality & Sustainability Officer di illycaffè, ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra settore pubblico e privato per vincere la sfida della sostenibilità: “L’approccio del miglioramento continuo ci ha permesso di coinvolgere attivamente i consumatori nello sviluppo di un circolo virtuoso solido”.

Risultati e prospettive – In un solo anno, Recap ha permesso di raccogliere oltre 750.000 capsule in plastica, un traguardo significativo che conferma la fattibilità di un sistema strutturato di riciclo. Il progetto punta ora a coinvolgere altre aziende e operatori, ampliando ulteriormente il network e il suo impatto positivo sull’ambiente.