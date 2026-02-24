Prorogato l’incentivo per la manovra ferroviaria nei porti: Carta (Fermerci), un contributo essenziale

Il sostegno economico all’ultimo miglio ferroviario diventa strutturale. Dopo il via libera della Commissione europea, che lo scorso gennaio aveva autorizzato l’Italia a incentivare la manovra ferroviaria merci nelle aree portuali, è stato approvato l’emendamento al decreto Milleproroghe. Il provvedimento sarà convertito in legge entro il 1° marzo e prevede la proroga della misura fino al 31 dicembre 2030, rispetto alla precedente scadenza fissata a dicembre 2026.

Le risorse stanziate permetteranno a ciascuna Autorità di Sistema Portuale di concedere un contributo fino a 500 mila euro l’anno, per un ammontare complessivo di 30 milioni di euro nell’intero periodo di riferimento.

Il meccanismo stabilisce inoltre che gli operatori di manovra destinatari dell’incentivo trasferiscano alle imprese ferroviarie il 50% dell’importo ricevuto. Una formula che di fatto introduce un “Ferrobonus Portuale”, con l’obiettivo di alleggerire i costi dell’ultimo miglio e rafforzare la competitività del trasporto ferroviario merci nei porti italiani.

La misura arriva in un contesto di flessione dei traffici ferroviari portuali. Secondo i dati di Rete Ferroviaria Italiana, tra il 2021 e il 2025 il numero dei treni merci nei porti è diminuito di circa il 5%. Un calo legato non solo alle tensioni geopolitiche internazionali e ai limiti di capacità della rete, ma anche all’incidenza dei costi per i servizi di manovra ferroviaria.

Soddisfazione è stata espressa da Clemente Carta, presidente di Fermerci: "Ringrazio tutte le forze politiche coinvolte, le nostre istanze e i nostri sforzi sono stati compresi. Siamo di fronte a un primo passo concreto di sostegno al trasporto ferroviario merci nei porti. Il comparto tuttavia continua a soffrire e lo dimostrano i dati complessivi del 2025, che evidenziano un calo diffuso su tutti gli indicatori. Occorre maggiore attenzione e sostegno al trasporto ferroviario delle merci, soprattutto in questo periodo".

