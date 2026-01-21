Principe: cambia la viabilità fino al 6 febbraio

Scatta domani, giovedì, una nuova fase dei lavori per la realizzazione del cavidotto in via Balbi, intervento inserito nel progetto dei 4 Assi di Forza del trasporto pubblico locale. I cantieri comporteranno importanti modifiche alla viabilità nella zona di Principe, che resteranno in vigore fino al 6 febbraio.

La novità principale riguarda la prima sottofase dei lavori: i veicoli provenienti da salita della Provvidenza e diretti verso mare, giunti all’incrocio con via Balbi, saranno obbligati a svoltare a destra verso piazza Acquaverde, per poi rientrare in via Andrea Doria. Per contenere i disagi, la Polizia Locale garantirà un servizio aggiuntivo di presidio e regolazione del traffico, che potrà essere esteso anche alle fasi successive se necessario.

Nelle prime due sottofasi è inoltre prevista la ricollocazione temporanea delle fermate AMT Principe FS di via Balbi, piazza Acquaverde e via Andrea Doria. Per tutta la durata dei cantieri, in piazza Acquaverde sarà in vigore il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Le modifiche nel dettaglio

Fase 10A

In via Balbi viene istituito il limite di velocità a 30 km/h e il senso unico di marcia verso ponente, con transito consentito ai veicoli autorizzati, a quelli diretti alle proprietà laterali e a via Arsenale di Terra, con accesso da piazza della Nunziata. La fermata TPL Principe FS (cod. 0433) per le linee provenienti da via Balbi viene spostata sul lato monte, tra via Arsenale di Terra e salita della Provvidenza.

In piazza Acquaverde resta il limite dei 30 km/h e la fermata Principe FS (cod. 0433), per le provenienze da salita della Provvidenza, viene ricollocata sul lato ponente in corrispondenza della stazione.

In salita della Provvidenza scatta l’obbligo di svolta a destra verso piazza Acquaverde all’intersezione con via Balbi.

In via Andrea Doria la fermata TPL Principe FS (cod. 0568) viene temporaneamente spostata in prossimità del civico 2.

Fase 10B

Restano in vigore il limite di velocità a 30 km/h in via Balbi e piazza Acquaverde e la ricollocazione delle fermate Principe FS in via Balbi, piazza Acquaverde e via Andrea Doria, con le stesse modalità previste nella fase precedente.

Fase 10C

In piazza Acquaverde viene confermato il limite di 30 km/h e introdotto il divieto di fermata nell’area a ponente della stazione Principe FS.

In via Andrea Doria scatta il limite di velocità a 30 km/h e il divieto di fermata nel tratto compreso tra il civico 2 e piazza Acquaverde.

Le modifiche rientrano nel cronoprogramma dei lavori infrastrutturali per il potenziamento del trasporto pubblico e mirano a ridurre l’impatto dei cantieri sulla circolazione, in un’area strategica per l’accesso alla stazione di Genova Principe.