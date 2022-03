Primo Piano, puntata del 26 febbraio

di Redazione

lL delitto di San Biagio a Genova al centro di "Primo Piano".

Matteo Angeli fa luce sulla tragica vicenda accaduta nell'agosto del 2020 in via Garrone, in Valpolcevera quando venne ucciso Pasquale Scalamandrè al termine di una lite con i due figli.

In studio gli avvocati protagonisti del processo: Nadia Calafato, Luca Rinaldi, Irene Rebora, Stefano Bertone e Greta Oliveri. Durante la puntata anche le parole della moglie di Pasquale Scalamandrè e di un nipote.