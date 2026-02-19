Previsioni rispettate: savonese imbiancato, neve anche in Valbrevenna e Valle Scrivia

Notte di nevicate e pioggia intensa nell'entroterra ligure. Ancora una volta il savonese la zona più colpita, anche se al momento i disagi sono piuttosto contenuti. Le maggiori precipitazioni si sono registrate ad Altare, Carcare, Sassello, Roccavignale, Cengio, Cosseria e Giusvalla, mentre per vedere la neve in provincia di Genova, anche se meno presente, bisogna recarsi a Crocefieschi, Vobbia, Valbrevenna, alcune frazioni di Busalla, Rossiglione, e una spruzzata a Torriglia. In molto paesi, la pioggia scende mista a ghiaccio, e solo la temperatura ancora alta impedisce che al momento si trasformi in neve.

