Premio Celivo - Confindustria al progetto Sc'Art - AMIU Genova "Vico Angeli 21r

La diciassettesima edizione consecutiva del Premio per esperienze innovative di partnership sociali organizzata da Celivo (www.celivo.it) e Confindustria Genova (www.confindustria.ge.it ) è stata vinta da “Vico Angeli 21R: un luogo di riuso e di libertà creativa” realizzato da Sc’Art APS e Amiu S.p.A.

«In un periodo difficile come quello attuale, siamo molto contenti di questo buon risultato – afferma Simona Tartarini, Direttrice del Centro di Servizio – Rispetto all’anno scorso abbiamo avuto il 30% in più di progetti presentati, che hanno coinvolto un numero considerevole di imprese, associazioni e enti di terzo settore del nostro territorio. Un risultato che non ci aspettavamo ancora per il 2021 e che invece evidenzia un nuovo slancio e un ritrovato entusiasmo».

IL VINCITORE

Il Comitato Paritetico composto da rappresentanti di Celivo e di Confindustria Genova ha proclamato vincitore “Vico Angeli 21R: un luogo di riuso e di libertà creativa” realizzato da Sc’Art APS e Amiu S.p.A.

Vico Angeli 21r. è un laboratorio di design creativo dove le donne detenute presso la Casa Circondariale di Genova Pontedecimo, anche in affidamento esterno, e le donne tornate libere, trovano un luogo di relazione, di formazione e di inserimento lavorativo. Nel laboratorio si realizzano borse, accessori di moda e complementi di arredo con il marchio “Creazioni al fresco”, utilizzando gli striscioni pubblicitari dismessi e la tela degli ombrelli rotti. Il laboratorio è aperto al pubblico per gli acquisti dal lunedì al sabato.

AMIU S.p.A. collabora con Sc’Art dal 2014 e ha messo a disposizione persone nell’ambito della comunicazione e della logistica, luoghi (Fabbrica del riciclo, Vico Angeli 21 r, Isole ecologiche), servizi (raccolta ombrelli rotti, manutenzione locali) e opportunità di sviluppo (Centro del riuso Surpluse – Progetto europeo Force). Ha inoltre favorito l’inserimento di Vico Angeli 21r. nel Piano integrato del Comune di Genova “Caruggi”.

Il progetto soddisfa tutti i criteri stabiliti dal bando ed è coerente con i Goal 4,5,8,11 e dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

«Questo riconoscimento premia un lavoro comune, centrato su Educazione ambientale e inserimento socio-lavorativo, con particolare attenzione alle persone in condizione di vulnerabilità sociale, che trovano in Vico Angeli 21r. un luogo di cura in un contesto territoriale di comunità» – afferma Etta Rapallo, Presidente di Sc’Art.

«Questo premio è un riconoscimento sincero, partecipe e profondo dell’impegno che associazioni come Sc’Art hanno profuso nel tempo verso persone, attività, ambiente della nostra città. AMIU deve essere orgogliosa di aver sostenuto e sostenere, da tempo, persone e attività di tale calibro e spessore. Perché il bene va coltivato, diffuso e aumentato grazie allo sforzo silenzioso di tanti soggetti che agiscono per ottenere risultati duraturi nel tempo. Queste organizzazioni hanno un fondamentale ruolo nei vari luoghi dove svolgono la loro missione e non possiamo far altro che esortare a vivere, condividere e replicare esperienze così nobili» -aggiunge Pietro Pongiglione, Presidente AMIU Genova.

LA MENZIONE SPECIALE

Il Comitato Paritetico ha assegnato una menzione speciale al progetto “INclusive TOURism” (IN-Tour) nato dalla sinergia di AISM, Si4Life e Università di Genova, finalizzato a definire, formalizzare e validare il curriculum europeo per due nuove figure professionali, in particolare ITM (Inclusive Tourism Manager) e ITFS (Inclusive Tourism Frontline Staff). Con IN-TOUR si vuole rispondere all’esigenza crescente del mercato turistico di formare professionisti in grado di supportare Enti e Aziende nel campo dell’accessibilità intesa come capacità di una struttura di rendere fruibili i propri contenuti e servizi a prescindere dalla fragilità/disabilità dei propri visitatori/clienti.

La Vice Presidente di Confindustria Genova Nicoletta Viziano ha consegnato un assegno di mille Euro a Sc’Art APS con un commento rivolto sia al vincitore sia a tutti i progetti presentati: «Siamo piacevolmente stupiti per il numero e la qualità dei progetti candidati in questa 17esima edizione del Premio, segno che mondo dell'impresa e Terzo Settore possono condividere valori e obiettivi e lavorare insieme per raggiungerli. Il nostro riconoscimento va a "Vico Angeli 21r" per l'importante e concreta opportunità che offre alle donne detenute o tornate libere, favorendo il loro re-inserimento sia dal punto di vista sociale che lavorativo. Nell’anno in cui AMIU ha tappezzato la città lo slogan “voglio rifarmi una vita”, il progetto vincitore incarna proprio questo slogan: ridà una vita a tanti materiali altrimenti destinati alla spazzatura e ridà una nuova opportunità alle tante persone coinvolte nel laboratorio anche attraverso accordi con il carcere femminile, sposando perfettamente la sostenibilità ambientale con quella sociale. È davvero l’anno giusto per assegnargli il premio Celivo-Confindustria. Abbiamo riservato poi una menzione speciale al progetto "IN-TOUR" perché interviene su due tematiche di grande rilevanza: formazione specifica per nuove figure professionali e inclusione di persone con fragilità».