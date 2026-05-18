Possibili disagi sul trasporto pubblico a causa dello sciopero nazionale Usb

Disagi e possibili cancellazioni nel settore dei trasporti pubblici a Genova per lo sciopero nazionale proclamato da Usb Lavoro Privato, in programma per l’intera giornata di oggi, lunedì 18 maggio. L’adesione coinvolge diverse categorie del comparto pubblico e privato, con ripercussioni attese su autobus, metropolitana, ferrovie e servizi collegati.

Per quanto riguarda il servizio urbano di AMT Genova, il personale di autobus, metropolitana e impianti speciali si fermerà per tutta la giornata, fatta eccezione per le fasce di garanzia, previste dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 alle 20.30. Stop per l’intero turno anche per i dipendenti Usb impiegati nelle biglietterie e nel servizio clienti.

Sul fronte del trasporto provinciale, il servizio sarà assicurato esclusivamente nelle finestre garantite dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20. Le biglietterie provinciali resteranno invece chiuse dalle 9 alle 16.30 a causa dell’adesione allo sciopero del personale coinvolto.

Possibili ripercussioni anche per la Ferrovia Genova-Casella, attualmente sostituita da autobus per lavori in corso. I collegamenti potrebbero subire variazioni o cancellazioni, salvo durante le fasce protette comprese tra le 6.30 e le 9.30 e tra le 17.30 e le 20.30.

Garantiti invece i servizi convenzionati dedicati alle persone con disabilità, così come i servizi di noleggio e quelli aggiuntivi già prenotati prima della proclamazione dello sciopero.

L’azienda ha inoltre ricordato i dati relativi all’ultima agitazione di 24 ore indetta da Usb, lo scorso 24 febbraio 2025, quando aderirono il 22,51% degli operatori urbani, il 22,26% di quelli provinciali, il 4,17% dei macchinisti della metropolitana e il 16,67% del personale viaggiante della linea Genova-Casella.

Contemporaneamente è in corso anche lo sciopero nazionale del Gruppo FS, che coinvolge Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. La mobilitazione è iniziata alle 21 di domenica e proseguirà fino alle 21 di oggi, con possibili disagi anche per il traffico ferroviario regionale e nazionale.

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