Portofino, questa sera la prima edizione del Premio Nazionale Telenord - Gianni Di Marzio

Lunedi 13 maggio 2024 a partire dalle 18.30 il Castello Brown accoglierà il 1° Premio Nazionale Telenord – Gianni Di Marzio, organizzato dal gruppo editoriale Telenord, per celebrare il calcio italiano e rendere omaggio a Gianni Di Marzio, icona del giornalismo sportivo, pioniere dei talent televisivi e figura leggendaria nel panorama calcistico italiano.

L’evento vedrà la partecipazione di illustri personalità del calcio italiano, la moglie Tuccy e il figlio Gianluca Di Marzio giornalista sportivo, Marcello Lippi ex ct della nazionale italiana, Alberto Gilardino allenatore del Genoa, Piero Ausilio direttore sportivo F.C. Internazionale Milano, Federico Ferri direttore di Sky Sport, Ilaria D’Amico giornalista e conduttrice televisiva, Federico Buffa storyteller, attore e scrittore, Matteo Bassetti medico e divulgatore scientifico e altri ospiti.

A condurre l’evento sarà il direttore di Telenord Giampiero Timossi con Carlotta Nicoletti. La premiazione sarà trasmessa alle ore 20.30 sul canale 11 del digitale terrestre Liguria, nella sezione streaming del sito di Telenord.it e sull’app Telenord.





“Comunicare la passione per il calcio e per lo sport è lo spirito del premio voluto da Telenord e dal Comune di Portofino per omaggiare il ricordo di Gianni Di Marzio allenatore, dirigente sportivo e ‘giornalista pubblicista’ come rivendicava sempre lui con sincero orgoglio, mostrando quel tesserino ottenuto grazie ai primi articoli scritti sulle pagine sportive de L’Unità - sottolinea l’editore Massimiliano Monti. - Pioniere dei talent televisivi, è stato capace di mettere il proprio talento a servizio del pubblico e, con lo stesso entusiasmo e competenza, ha scoperto grandi campioni, primo fra tutti Diego Armando Maradona. La stessa passione che ritroviamo nei nostri premiati che, senza dubbio, rappresentano la vera eccellenza del calcio e dello sport, in Italia e nel Mondo” conclude Monti.





"Siamo felici di ospitare il 1° Premio Nazionale Telenord – Gianni Di Marzio a Portofino, un evento che celebra l'arte di comunicare il calcio e rende omaggio a una figura leggendaria come Gianni Di Marzio - commenta il sindaco di Portofino Matteo Viacava - La sua passione e il suo talento hanno lasciato un segno indelebile nel mondo del giornalismo sportivo e del calcio italiano. È un piacere accogliere illustri personalità del calcio e dello sport in questa occasione speciale, che incarna perfettamente lo spirito del premio: diffondere e valorizzare la passione per lo sport. Portofino è felice di fare da cornice a questa celebrazione."