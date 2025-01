Perugia città del monitoraggio urbano avanzato: nasce il progetto Gaia

Perugia si prepara a un futuro più sicuro e sostenibile con il progetto Gaia, un'iniziativa che vede coinvolti il Comune, WiseTown (TeamDev), Wisepower e l'Università degli Studi di Perugia. Il progetto mira a rivoluzionare la gestione del territorio grazie a due Osservatori di ultima generazione: l’Osservatorio sismico urbano e l’Osservatorio delle aree verdi urbane.

Obiettivi del progetto – L’acronimo Gaia, che sta per Green Areas and seIsmic observAtories, sintetizza la missione del progetto: integrare tecnologie avanzate per migliorare la sicurezza e la sostenibilità ambientale. Secondo il Comune, l'iniziativa permetterà di "prendere decisioni più consapevoli grazie a dati precisi e tempestivi".

Tecnologia all’avanguardia – I sensori, sviluppati da Wisepower, rappresentano il cuore tecnologico del progetto. Questi dispositivi wireless e autoalimentati utilizzano energie rinnovabili come vibrazioni e luce. Combinati con osservazioni satellitari e intelligenza artificiale, alimentano la piattaforma WiseTown per un monitoraggio completo del territorio.

Aree verdi – L’Osservatorio delle aree verdi si concentrerà sul controllo della stabilità degli alberi e del dissesto idrogeologico. Tra le sue applicazioni, il rilevamento di situazioni di rischio, come frane in zone collinari, e il monitoraggio di parametri ambientali, come la qualità dell'aria e il rumore. Questo sistema rappresenta un passo avanti nella tutela del patrimonio naturale e nella prevenzione dei rischi.

Rischio sismico – In un territorio come l’Umbria, esposto al rischio di terremoti, l’Osservatorio sismico urbano si propone come una risposta concreta. Il monitoraggio continuo degli edifici e delle infrastrutture permetterà di individuare rapidamente eventuali danni strutturali. In caso di sisma, il sistema agevolerà le operazioni di emergenza e il ritorno alla normalità.

Dichiarazioni – Andrea Stafisso, Assessore allo Sviluppo Economico e Transizione Digitale, ha commentato: “Con Gaia, vogliamo trasformare Perugia in una città sensibile, capace di rispondere alle necessità del territorio grazie alla sensoristica IoT. Monitorare le aree verdi e prevenire i rischi sismici sono obiettivi cruciali per il nostro futuro”.

Digital twin – La piattaforma WiseTown integrerà i dati raccolti dagli Osservatori in un gemello digitale della città. Attraverso un’interfaccia intuitiva e strumenti di analisi avanzati, sarà possibile visualizzare le informazioni in tempo reale e ricevere allerte in caso di criticità.

Collaborazione innovativa – Questo progetto dimostra l’importanza delle sinergie tra amministrazione pubblica, ricerca universitaria e imprese private per realizzare soluzioni innovative. Gaia non è solo un progetto per Perugia, ma un modello scalabile per altre realtà urbane che desiderano adottare tecnologie avanzate nella gestione del territorio.

