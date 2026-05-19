Nuovo verde sul Waterfront di Levante: partite le operazioni di piantumazione al parco urbano finanziato dal PNRR

Comincia a prendere forma il nuovo polmone verde del Waterfront di Levante. A piazzale Kennedy sono infatti partite le operazioni di piantumazione dei che segneranno la nascita del futuro parco urbano previsto nell’ambito del grande intervento di riqualificazione della zona.

Questa mattina l’assessore ai Lavori Pubblici e Opere strategiche, Massimo Ferrante, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere per verificare l’avanzamento delle attività, considerate uno dei passaggi centrali del progetto finanziato attraverso i fondi del PNRR.

L’obiettivo dell’intervento è trasformare piazzale Kennedy in uno spazio urbano capace di unire sostenibilità ambientale, qualità paesaggistica e funzioni di mitigazione climatica. “Abbiamo avviato la messa a dimora dei primi alberi del nuovo parco urbano – ha spiegato Ferrante – un’opera finanziata con risorse PNRR il cui completamento è previsto entro il 30 giugno”.

Secondo l’assessore, il nuovo assetto verde avrà anche una funzione strategica dal punto di vista ambientale. “Il parco non sarà soltanto un’infrastruttura urbana – ha aggiunto – ma rappresenterà anche una misura di protezione e adattamento rispetto agli eventi meteorologici estremi”.

Il progetto prevede una significativa varietà di essenze arboree. In totale saranno piantati 137 alberi, selezionati tra diverse specie: Gelso, Carrubo, Albero di Giuda, Gingko Biloba, Pino d’Aleppo, Falso Pepe e Jacaranda. A completare il nuovo sistema verde ci saranno inoltre circa 750 arbusti e quasi 4mila piante tappezzanti, pensate per creare un ecosistema urbano diffuso lungo tutta l’area interessata dall’intervento.

La riqualificazione proseguirà anche nei prossimi mesi con il secondo lotto del progetto, che interesserà le aree lungo corso Marconi e le aiuole del percorso ciclo-pedonale del Waterfront. In questo caso i lavori saranno sostenuti attraverso i fondi del programma PN Metro Plus.

Ferrante ha sottolineato come il nuovo parco rappresenti uno degli elementi centrali della trasformazione del Waterfront di Levante, destinato a cambiare il volto dell’intera zona con una maggiore presenza di verde urbano e nuovi spazi pubblici dedicati alla vivibilità e alla mobilità sostenibile.

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