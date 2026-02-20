Noli: rinvenuto corpo di escursionista precipitato da sentiero boschivo

Drammatico ritrovamento nel pomeriggio a Noli, nel Savonese. Il corpo senza vita di un uomo è stato individuato sulla copertura della galleria paramassi che sovrasta la via Aurelia, in un tratto non lontano dal sentiero del Vescovado.

Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un uomo di circa quarant’anni. L’ipotesi al momento più accreditata è quella di una caduta accidentale: l’uomo sarebbe precipitato dal percorso boschivo soprastante, compiendo un volo di diversi metri prima di schiantarsi sulla soletta in cemento che copre la galleria artificiale della strada sottostante. L’impatto non gli avrebbe lasciato scampo.

Le ricerche erano partite dopo la segnalazione di un escursionista dato per disperso. Una volta individuato il corpo, si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona con l’elicottero “Grifo”, il Soccorso Alpino di Andora, i volontari della Croce Bianca di Noli e l’automedica del 118.

Spetterà ora agli accertamenti delle autorità chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e confermare l’identità della vittima.