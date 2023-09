No al rigassificatore, 10 settembre la "catena umana" da Vado a Savona: Telenord in diretta

E' ancora una volta il progetto del rigassificatore a tenere banco nel savonese tra associazioni, istituzioni, cittadini e politici.

Dopo gli incontri pubblici di Vado e Quiliano, giovedì 31 agosto, ai Bagni Serenella, è andato in scena il terzo appuntamento. L'evento organizzato dalla Società Mutuo Soccorso delle Fornaci è stato quello che ha riscosso più successo, oltre 700 persone, con la partecipazione, tra gli altri esperti, anche del sindaco di Savona Marco Russo (https://telenord.it/rigassificatore-manifestazione-a-savona-600-persone-chiedono-chiarezza-alla-regione-e-c-e-anche-il-sindaco-russo-60915)

Da lì le iniziative dei cittadini non si sono fermate ma anzi si sono moltiplicate e rafforzate per dire no al "mostro del gas". In settimana, mercoledì e giovedì, si sono svolti due incontri, sempre aperti al pubblico, organizzati da Italia Nostra alla Stella Maris di Savona. Mentre tra Valleggia e Quiliano, nella serata di lunedì, i comitati dei cittadini si sono riuniti per appendere striscioni prevalentemente con la scritta "no al rigassificatore" (https://telenord.it/rigassificatore-il-10-settembre-catena-umana-sulle-spiagge-di-savona-e-vado-per-dire-no-61052).

E così domenica, 10 settembre, sulle spiagge tra Savona e Vado, prenderà vita la "catena umana" per dire no alla nave rigassificatrice, che ricordando quanto dice il primo progetto presente sul sito del ministero, sarà posizionata a 4km dalla costa di Bergeggi e a 2,9 km da quella di Savona. Telenord sarà in diretta, per trasmettere l'iniziativa ideata da Sergio Siriani, dalle spiagge del savonese dalle 14.45 sul canale 11 del digitale terrestre o in diretta streaming dal sito ufficiale.

