Neve in Liguria: nessun allarme, ma strade imbiancate nell'entroterra. Nuova allerta dalle 18 a mezzanotte

La situazione è sotto controllo ma, come da previsioni Arpal, sta iniziando a nevicare in diverse zone della provincia di Genova. Già dalla notte, strade coperte in diverse realtà della Val Trebbia e della Valfontanabuona, neve in Valle Stura e in Valle Scrivia. Telenord seguirà in diretta la situazione, collegandosi con le realtà interessate e monitorando costantemente la situazione, con collegamenti su Liguria Live e notizie sul sito internet. 

