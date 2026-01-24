Neve in Liguria: nessun allarme, ma strade imbiancate nell'entroterra. Nuova allerta dalle 18 a mezzanotte

La situazione è sotto controllo ma, come da previsioni Arpal, sta iniziando a nevicare in diverse zone della provincia di Genova. Già dalla notte, strade coperte in diverse realtà della Val Trebbia e della Valfontanabuona, neve in Valle Stura e in Valle Scrivia. Telenord seguirà in diretta la situazione, collegandosi con le realtà interessate e monitorando costantemente la situazione, con collegamenti su Liguria Live e notizie sul sito internet.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.