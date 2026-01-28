Nervi: l'assessore Coppola smentisce abbattimento pino marittimo

"Smentisco categoricamente la notizia, diffusa questa mattina su alcuni canali social, del presunto abbattimento di un pino marittimo nei pressi del castello di Nervi, che sarebbe stato in programma domattina. Oggi pomeriggio, alle 14.30, è previsto un sopralluogo tecnico a cui parteciperò personalmente insieme ad Aster e all’Ufficio Verde pubblico per definire la porzione di area da mettere in sicurezza, in vista dell’apertura di una seconda valutazione tecnica, che sarà condotta a salvaguardia della stessa alberatura e della sicurezza di cittadine e cittadini".

Lo dichiara l’assessora comunale al Verde urbano Francesca Coppola.

"L’obiettivo del sopralluogo di oggi – spiega Coppola – è capire se mettere in sicurezza la zona con la chiusura di tutta l’area circostante, o intervenire subito con una potatura minima per la riduzione della chioma, con la possibilità di abbattere la classe di rischio e mantenere l’albero sotto monitoraggio".

"La nostra Amministrazione – sottolinea l’assessora – ha a cuore il verde pubblico urbano, esattamente come le tante associazioni che si spendono ogni giorno, anche attraverso il lavoro comune svolto all’interno della Consulta del Verde, per la difesa e valorizzazione del nostro patrimonio arboreo, con particolare attenzione alle alberature di pregio. Ecco perché, come già spiegato ieri in Consiglio comunale, stiamo lavorando insieme ad Aster e all’Ufficio Verde pubblico per dotarci, il prima possibile, di un protocollo funzionale a introdurre, in maniera sistematica, lo strumento della controperizia per le alberature di pregio, al fine di garantire la massima efficacia e trasparenza nei procedimenti".

"È stato annunciato, per domattina, un presidio delle associazioni a tutela del pino marittimo di Nervi. Rassicurando la cittadinanza e ribadendo che non vi sarà alcun abbattimento chiediamo, nell’ottica di una leale e proficua collaborazione tra le parti, di non allarmare più l’opinione pubblica con notizie non veritiere", conclude Coppola.

