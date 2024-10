Nautica, l'affondo di Bucci a Orlando: "Nel suo programma non c'è, forse è un altro argomento tabù"

"La Liguria è il primo distretto d'Italia per la cantieristica da diporto e la sinistra non riesce neppure a menzionarlo nel suo programma.": lo dichiara il candidato del centrodestra alla presidenza di Regione Marco Bucci. Il Sindaco critica il suo avversario, Andrea Orlando, sostenendo che la mancata attenzione verso questo settore dimostri una scarsa conoscenza delle priorità economiche della regione. Nel suo programma, Bucci dedica un intero capitolo allo sviluppo della nautica da diporto, che rappresenta "lavoro qualificato, ricchezza, turismo, indotto, export" e promozione del made in Liguria.

Interventi strategici - Bucci espone alcuni degli interventi che intende attuare per promuovere il settore: mettere a disposizione aree portuali, rinnovare le infrastrutture, aumentare i posti barca e ridurre le tariffe per incentivare il settore. "La nautica deve essere una ricchezza per tutti", aggiunge, sottolineando l'importanza di migliorare i trasporti pubblici e i collegamenti con i porti turistici. Inoltre, propone una piattaforma digitale per i turisti della nautica e incentivi per le aziende che operano nella blockchain legata al settore.

Aurelia del mare - Tra i progetti chiave, Bucci cita l'iniziativa "Aurelia del mare", una rete di linee marittime per migliorare i collegamenti tra diverse aree della Liguria.

Critica a Orlando - Infine, Bucci lancia un affondo al suo avversario: "Non trovando nulla che riguardi la nautica da diporto nel suo programma, devo chiedermi se si tratti di un altro argomento tabù imposto dai suoi alleati."