Metro di Genova, lavori di manutenzione sulla rete: tre serate di chiusura anticipata

di Marco Innocenti

Tre serate di chiusura anticipata per la metropolitana di Genova. Martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 gennaio, infatti, la Metro si fermerà prima del solito per permettere alcuni lavori di manutenzione.

Si procederà - fa sapere AMT in un comunicato - al "montaggio delle telecamere in galleria per l’impianto Wi-Fi a De Ferrari e a Brignole, manutenzione dell’armamento ferroviario e prove sugli impianti antiincendio".

Nei tre giorni, l'ultima corsa da Brin verso Brignole sarà effettuata alle 21.10 mentre, nella direzione opposta, da Brignole verso Brin, l'ultima corsa partirà alle 21.17. Il collegamento serale con la Valpolcevera sarà comunque garantito dalla linea bus numero 9 (Caricamento - Brin - Pontedecimo).

"I lavori in metro - aggiunge AMT - per ragioni di sicurezza, devono svolgersi senza la circolazione dei treni e in un arco temporale adeguato, che non sia compreso solo tra la mezzanotte e le 4 del mattino".