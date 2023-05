Meteo Liguria: sarà un weekend di pioggia e cielo coperto in tutta la regione, sole da lunedì

Dopo una tregua nella giornata di oggi, da domani torna la pioggia in Liguria.

VENERDI': la circolazione depressionaria, responsabile di piogge ed acquazzoni, allenta la presa favorendo un miglioramento serale. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera; su Riviera di levante e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 2350 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a molto mosso; Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

SABATO: una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Nello specifico sulla Riviera di ponente Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; su Riviera centrale e sull'Appennino molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci pomeridiani, anche a sfondo temporalesco; sulla Riviera di levante Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti moderati dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2650 metri. Mar Ligure di Ponente molto mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

DOMENICA: una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Nello specifico sulla Riviera di ponente Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; su Riviera di levante e sull'Appennino cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata ampi e rapidi rasserenamenti fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2850 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.