Marina Genova festeggia i 15 anni di attività con due open days sulla nautica

di Redazione

Il 12 e il 13 aprile seconda edizione di "Sea You - Yacht Sales & Charter Days". Previsto anche un programma di incontri e conferenze sui temi più attuali

Compie 15 anni di attività Marina Genova, hub per yacht e mega yacht, e festeggia il compleanno con la seconda edizione di "Sea You - Yacht Sales & Charter Days" che si terrà il 12 e 13 aprile: due giorni di open days dedicati a barche e navi da diporto con visite a bordo di yacht e superyacht da 25 a 60 metri e oltre, in vendita e in charter. Previsto anche un programma di incontri e conferenze - i Sea You Talks - dedicati ai più attuali temi del settore, lungo il filo conduttore dell'innovazione per la sostenibilità.

Il format, leggero e originale, permetterà a broker, armatori e potenziali clienti di partecipare a un vero e proprio "Boat Show", in grado di rispondere efficacemente alle esigenze del settore.