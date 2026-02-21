Mantova-Sampdoria, le formazioni ufficiali:
di Redazione
14 sec
Ecco le probabili formazioni della sfida tra Mantova e Sampdoria:
MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Castellini, Maggioni, Meroni; Goncalves, Trimboli, Kouda, Dembele; Ruocco, Marras; Mensah. All. Modesto
SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Viti, Abdilgaard, Hadzikadunic; Di Pardo, Ricci, Henderson, Cicconi; Cherubini, Begic; Brunori. All. Gregucci
ARBITRO: Bonacina di Bergamo
