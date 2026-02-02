Maltempo: A Monesi, in Val d'Orba e in Valbormida previste le maggiori nevicate

Gli accumuli nevosi principali dovuti all'ondata di maltempo che interesserà l'entroterra ligure dalla notte del 2 alla mattinata del 3 febbraio si prevedono soprattutto nel savonese, anche se la località dove sono ipotizzate le maggiori precipitazioni sarebbe Monesi in provincia di Imperia (dai 25 ai 35 cm). Le attenzioni sarebbero poi puntate su Urbe e Sassello (10 - 20 cm), Calizzano (10-15 cm), Roccavignale, Pontinvrea e Osiglia (8 - 15 cm), Millesimo e Bardineto (5 - 10 cm), Masone (3-8), Carcare (2 - 5 cm), Busalla e Cairo Montenotte (1-5 cm). Solo pioggia dalla Valle Scrivia verso levante, con rischio gelicidio in Val Trebbia e Aveto. Queste le previsioni del meteorologo Mattia Giordano

