Maldive, localizzati i corpi dei quattro subacquei. Nei prossimi giorni le operazioni per il recupero delle salme

Sono stati localizzati i corpi dei quattro subacquei italiani dispersi nelle acque delle Maldive dopo l’immersione nella grotta sommersa dell’atollo di Vaavu. La conferma è arrivata dalle autorità maldiviane al termine di una complessa operazione di ricerca condotta nelle ultime ore.

Secondo quanto comunicato dal governo delle Maldive, le salme sarebbero state individuate nel terzo tratto della cavità subacquea del sito noto come Cave Dive, a circa 60 metri di profondità. L’operazione è stata portata avanti con il coordinamento della Guardia Costiera delle Forze di Difesa maldiviane (MNDF), della polizia locale e di un team specializzato di sub esperti inviato dall’Italia.

A confermare il ritrovamento è stato anche l’avvocato Antonello Riccio, legale della famiglia di Federico Gualtieri, una delle vittime. All’AGI il professionista ha riferito che i corpi sono stati individuati dalla squadra di sommozzatori finlandesi di DAN Europe, impegnata nelle operazioni di ricerca all’interno della grotta.

Le autorità locali hanno spiegato che nei prossimi giorni saranno effettuate ulteriori immersioni per procedere con il recupero delle salme, operazione particolarmente delicata a causa della profondità e della conformazione della grotta sommersa.

La tragedia si è consumata nell’area dell’Atollo Vaavu, una delle mete più frequentate dagli appassionati di immersioni, dove il gruppo di sub italiani stava effettuando un’esplorazione subacquea prima della scomparsa.