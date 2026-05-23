Maldive, avvocato Vanin: "Leggiamo frasi e notizie inesatte, valuteremo come tutelarci"

"Né la sottoscritta né il professore Vanin abbiamo mai rilasciato alcuna dichiarazione o riferito il contenuto delle sommarie informazioni di cui peraltro, come di rito, non abbiamo copia. Stiamo leggendo ogni giorno tante notizie inesatte e frasi asseritamente riferite. Valuteremo come tutelarci".

Così l'avvocata Rachele De Stefanis che assiste l'entomologo forense e docente del Distav-Unige Stefano Vanin. Il professore è stato sentito dagli investigatori della squadra mobile di Genova, su delega della procura di Roma che indaga per omicidio colposo per la morte della professoressa Monica Montefalcone e atri quattro sub nella grotta di Hekunu Kandu, a poca distanza dall'atollo di Vaavu alle Maldive.

L'esperto ha chiarito gli aspetti tecnici della vicenda agli investigatori.

Vanin ha spiegato che lui e Montefalcone avevano chiesto l'autorizzazione all'Università per farsi riconoscere la missione e che con Albatros erano stati stipulati singoli contratti, da ognuno, come privati. In ogni caso, sempre secondo il docente, l'Ateneo non avrebbe autorizzato immersioni.



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