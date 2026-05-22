Lungomare Canepa, entro fine mese la viabilità sarà definitiva

I lavori che hanno interessato Lungomare Canepa stanno per volgere al termine ed entro fine mese la strada verrà aperta con la sua viabilità definitiva.

Stesse tempistiche anche per la fine dei lavori per la realizzazione del parco lineare, attualmente in fase di collaudo e la cui apertura è prevista nel mese di giugno, con l'unica eccezione di un piccolo tratto in prossimità dei Magazzini del sale che verrà completato comunque entro l'estate.

"Stiamo per concludere uno dei progetti più importanti per la viabilità della nostra città e che riguarda uno degli snodi principali – dice l'assessore ai Lavori pubblici e alle Manutenzioni Massimo Ferrante – e lo stiamo facendo in anticipo sui tempi che erano stati calcolati. Si tratta di un'opera da 16,5 milioni che ha interessato non solo l'asfaltatura e il rifacimento della segnaletica orizzontale, ma un vero e proprio cambiamento dell'area. Il parco lineare potrà finalmente diventare un nuovo spazio verde, fruibile e pubblico per la cittadinanza, dove abbiamo già messo a dimora oltre cento piante tra lecci, gelsi, jacarande e melie. Ci sono stati disagi, ne siamo consapevoli, ma si tratta di aspettare ancora qualche giorno".

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