Liguria, viabilità: chiuso ingresso Vezzano in direzione S.Stefano Magra dal 15/07 al 14/08

Chiusura del ramo di ingresso in carreggiata est dello svincolo di Vezzano Ligure in direzione Santo Stefano Magra da lunedì 15 luglio sino alle 21 di mercoledì 14 agosto. Lo ha comunicato Concessioni del Tirreno durante la riunione con Regione Liguria, i tecnici del ministero e della concessionaria, oltre ai referenti di Anci e dei Comuni della Spezia, Vezzano, Santo Stefano Magra e Bolano. La chiusura si inserisce nel programma di lavori per l'ammodernamento delle barriere di sicurezza spartitraffico lungo il raccordo autostradale tra Santo Stefano e La Spezia: il cantiere oggi presente, che richiede la chiusura delle corsie di sorpasso in entrambi i sensi di marcia (tra il km 104+150 ed il km 102+900) in prossimità dello svincolo di Vezzano Ligure, verrà definitivamente rimosso entro il 31 agosto 2024. Da lunedì 15 luglio gli utenti provenienti dalla viabilità ordinaria diretti verso Santo Stefano Magra e quelli diretti verso l'autostrada A12/A15 non potranno percorrere lo svincolo e per questo è stata predisposta una specifica segnaletica provvisoria. Con il completamento di questo ultimo intervento sarà completata la sostituzione delle barriere di sicurezza in spartitraffico con nuove di ultima generazione aventi il massimo livello di contenimento disponibile. "Siamo finalmente arrivati all'ultima fase di un intervento complesso, avviato qualche anno fa - dichiara l'assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Giampedrone -. La chiusura di questo tratto è una soluzione che abbiamo condiviso anche con i sindaci del territorio, che ringrazio insieme a Manuela Gagliardi per Anci: rispetto ai mesi invernali, in questo periodo il traffico ordinario è ridotto. Abbiamo tuttavia chiesto in primis alla concessionaria e poi a tutti i soggetti istituzionali presenti al tavolo di attuare un piano di comunicazione preventiva il più capillare possibile, in considerazione soprattutto dell'afflusso di turisti. Credo che la condivisione costante di ogni passaggio abbia portato a buoni risultati.