Neve: terminata allerta gialla in Liguria. Disagi contenuti

È terminata alle 7 di questa mattina, senza conseguenze, l'allerta meteo per neve emanata da Arpal. Molto paesi dell'entroterra genovese, sopra gli ottocento metri, si sono nuovamente imbiancati, soprattutto in Valle Scrivia, Valle Stura, Val Trebbia e Val Bormida, ma i disagi si sono ridotti al minimo. Nessun particolare problema a livello di circolazione. Quasi ovunque la neve si sta trasformando in pioggia, e la situazione si avvia a ritornare alla normalità.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.