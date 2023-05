Liguria, nuovo tratto ciclovia del Ponente: via libera alla realizzazione nei comuni di Diano marina, san Bartolomeo al Mare e Cervo

Via libera dalla conferenza dei servizi alla realizzazione di un nuovo tratto della Ciclovia del Ponente, nei comuni di Diano Marina, San Bartolomeo al mare e Cervo. L’intervento, composto da due stralci funzionali di lavori e approvato oggi dalla Giunta regionale, permetterà di attraversare i centri abitati di Diano Marina (in corrispondenza dell’incrocio via Torino/via Sant’Elmo), San Bartolomeo al mare e Cervo ed arrivare fino al confine con Andora, per un totale di circa 7 chilometri e un investimento complessivo a valere sui Fondi Strategici Regionali e Pnrr di 9,5 milioni di euro.

L’apertura dei cantieri del nuovo tratto di ciclovia nel Golfo Dianese, facente parte del lotto prioritario ligure della Ciclovia tirrenica, è prevista per gennaio 2024 mentre la conclusione dei lavori stessi è prevista entro dicembre 2025. La Ciclovia Tirrenica costituisce, nel suo insieme, il collegamento ciclabile tra Ventimiglia e Roma; in Liguria coinvolgerà 77 Comuni e tre aree protette: il lotto prioritario ligure è stato finanziato tramite un investimento complessivo di oltre 31 milioni di euro tra fondi regionali, ministeriali e del Pnrr.

“Si tratta di un passaggio fondamentale, portato avanti con la collaborazione di tutti gli enti locali coinvolti, per realizzare un altro tassello della Ciclovia Tirrenica in Liguria: un progetto ambizioso che nel nostro territorio si svilupperà per oltre 436 chilometri, attraversando tutte le provincie dal confine di Stato con la Francia a Marinella di Sarzana – commenta l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria, Giacomo Giampedrone – Nel Ponente la mobilità sostenibile ha già raggiunto obiettivi rilevanti: solo pochi giorni fa è stato inaugurato il tratto tra San Lorenzo al Mare e Borgo Prino, dando la possibilità ai ciclisti percorrere interamente su ciclovia gli oltre 28 chilometri che separano Imperia da Ospedaletti. Le prossime aree di intervento, oltre ai due stralci di lavori nel Golfo Dianese per i quali sono stati approvati oggi in Giunta regionale i progetti definitivi che verranno posti a base di gara, sono il tratto della cosiddetta “Incompiuta” e quello tra Marinella di Sarzana e il centro di Sarzana”.

Il progetto definitivo (per appalto integrato) per i nuovi 7,2 chilometri di pista ciclabile riguarda due stralci di intervento: il primo riguarderà i lavori di realizzazione della Ciclovia tirrenica nel tratto tra Diano Marina (incrocio via Rovere/via Raffaello Sanzio) e Cervo (fino al confine con Andora), sviluppandosi essenzialmente lungo l’ex sedime ferroviario ceduto da RFI ai tre Comuni interessati. L’investimento per questo tratto è di circa con investimento di circa 6,5 milioni di euro.

Il secondo riguarderà i lavori di realizzazione della ciclovia all’interno dell’abitato di Diano Marina tra l’incrocio via Torino/via Sant’Elmo e l’incrocio via Rovere/via R. Sanzio, per un investimento di circa 3 milioni di euro.