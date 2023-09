Liguria, dove il cinema ha trovato casa: una giornata di confronto per crescere ancora

Si è tenuta oggi una conferenza organizzata da Fi.L.S.E, Regione Liguria e Genova Liguria Film Commision e CSPAG per annunciare un nuovo bando per produzioni audiovisive in arrivo nei prossimi mesi e per parlare della regione Liguria come futura sede di produzioni cinematografiche. Si tratta di un'opportunità importante per chi fa cinema. Durante l'incontro sono anche state ascoltate le necessità delle produzioni e i loro bisogni.

Prossima settimana l'assessore Benveduti presenterà il nuovo bando che dovrebbe essere disponibile entro ottobre. Non si sa ancora quale sarà la cifra messa in campo, ma questo bando introdurrà delle novità soprattutto in relazione al comportamento delle produzioni quando risultano impossibilitati di portare a termine il lavoro per qualsiasi motivo.





Il vicedirettore Generale FI.L.S.E, Maria Nives Riggio, ha commentato l'evento: "Un evento importante che si inquadra in un'attività che attraverso una rete di incubatori transfrontaliera, insieme alla Francia, Toscana e Corsica abbiamo strutturato a partire dal 2016. Si è arricchito con quest'ultimo programma che si chiama Fristart evolution, con la partecipazione dell'incubatore specializzato di Genova Liguria film commission per la promozione di attività di matching business creation e tante altre attività, per lo sviluppo delle aziende in particolare dell'audiovisivo e della creatività. Filse è il capofila di questa rete d'incubatori e le attività che sono state sviluppate hanno coinvolto più di 200 imprese e 45 startup sono state create. I(n quest'ultima attività specificatamente destinata all'audiovisivo e alla creatività abbiamo coinvolto già più di 100 imprese". Vicedirettore Generale FI.L.S.E, Maria Nives Riggio.





"Oggi si inaugura un altro grande appuntamento che sancisce la collaborazione tra Genova Liguria film commision, Filse e Regione. Da diversi anni noi collaboriamo con la valorizzazione dei progetti audiovisivi e anche attraverso la grande visibilità che ha la nostra Regione, c'è anche un grande ritorno non solo di produzioni che arrivano in Liguria ma anche di turismo dedicato alla Liguria. Quindi un indotto, uno sviluppo del territorio, del comparto economico importante a 360°. Oggi incontreremo le produzioni e ascolteremo le loro esigenze e apprenderemo anche le necessità che stanno aumentando sempre di più per venire a girare nel nostro territorio". Cristina Bolla, Presidente Genova Liguria Film Commission e CSPAG.





Assessore allo Sviluppo Economico, Andrea Benveduti: "Il mio assessorato ha dato molta importanza e valore al tema dell'audiovisivo. Abbiamo fatto diversi bandi articolati per oltre 7 milioni di euro di importi che hanno dato risultati interessanti. Prossimamente c'è la prima del film di Goffredo Mameli, proseguiremo il nostro impegno di bandi e il progetto di finanziare degli studios che diventeranno una piccola Hollywood genovese che permetterà di ancorare sul territorio una serie dei attività che al momento vengono fatte altrove. Il progetto di cui iscutiamo oggi è un progetto interessante perché costituisce anche una rete anche relazionale di esperienze e contatti con la realtà della nostra zona che ci arricchirà".