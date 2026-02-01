Le pagelle di Sampdoria -Spezia. Ricci il protagonista che non ti aspetti, convincono i nuovi acquisti
di Claudio Baffico
MARTINELLI 6: come a Catanzaro, un'uscita fuori tempo che avrebbe potuto costare cara. Per il resto appare sicuro, seppur poco impegnato
PALMA 6: meriterebbe un voto più alto non fosse per l'ingenua espulsione. Gioca come un veterano a dispetto dell'età, elemento che può finalmente rendere più impenetrabile la difesa blucerchiata.
ABDILGAARD 6,5: si fa sorprendere da Di Serio nell'occasione che porta al salvataggio miracoloso di Cicconi. Poi sale un cattedra e non sbaglia più nulla.
HADZIKADUNIC 6: la parabola di crescita non si arresta. Si conferma affidabile e a proprio agio anche contro avversari scorbutici. Deve solo ridurre le distrazioni e rendere le prestazioni più continue.
DI PARDO 6,5: salva su Artistico il gol del possibile 0-1. Dopo un primo tempo anonimo, si mette maggiormente in mostra, dimostrando di poter valere una maglia da titolare.
CONTI 5: serata no sia sotto il profilo tecnico che delle scelte. Un paio di lampi nel primo tempo non bastano ad accenderlo e a renderlo uno dei padroni del centrocampo. Passo indietro.
(RICCI 7): porta i tre punti alla causa, e basterebbe questo per giustificare il voto. Ma entra con il piglio giusto, dimostrando che dai suoi piedi possono partire geometrie interessanti.
HENDERSON 6: in interdizione la sua onesta partita la gioca sempre. Da lui, però, ci si aspetta sempre uno step in più. Abbonato al cartellino giallo.
CICCONI 7: la nota lieta della serata. Nel primo tempo è un motorino sulla fascia, crea grattacapi e porta all'ammonizione di Cassata. Si prende anche la responsabilità dei corner da destra. Autorevole.
PAFUNDI 5: gioca una partita a sè, quasi da solo, spesso lontano della porta e senza la lucidità per fornire assist invitanti ai compagni. Più pasticcione anche con il pallone tra i piedi.
(BEGIC 6,5): il piglio è diverso, e anche il contributo alla squadra. Meriterebbe una chance dall'inizio.
CHERUBINI 6,5: ha compiuto passi da gigante rispetto ad inizio stagione. Può sempre inventare qualcosa, ed è il più pericoloso sul fronte offensivo.
(RICCIO SV):
BRUNORI 5: volenteroso nella prima mezz'ora, seppure con la tendenza di finire troppo spesso in fuorigioco. Si spegne con il passare dei minuti, con l'alibi della pochezza dei rifornimenti.
(CODA 5): non riesce a fare svoltare la squadra, anche se dal calcio d'angolo che si procura nasce il gol vittoria.
