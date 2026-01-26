Le pagelle di Genoa - Bologna: la panchina vince la partita. Giornata no per Martin e Colombo
di Claudio Baffico
BIJLOW 6: si presenta bene, sia per le uscite sicure che per il gioco con i piedi. Incolpevole sui gol.
MARCANDALLI 6: meno brillante rispetto a Parma, non paga a caro prezzo le sbavature che commette. Decisivo in area avversaria sul gol di Ekuban.
OTOA 5,5: soffre il gioco aereo degli attaccanti bolognesi. Sfortunato in occasione dell'autogol. Prova a rimediare, ma Skorupski sventa il suo tentativo.
VASQUEZ 6: prestazione di lotta e temperamento. Più pulito in altre circostanze, sbanda ma non cede.
(CORNET 6,5): porta vivacità alla manovra offensiva
NORTON CUFFY 6,5: ripropone le sue tradizionali sgroppate, mostrando segnali di progresso. Deve migliorare nel controllo del pallone.
(ZATTERSTROM): SV
ELLERTSSON 6: soldatino fedele e affidabile. Non eccelle, ma la sua duttilità lo rende prezioso.
FRENDRUP 6,5: all'inizio appare spaesato, ma cresce alla distanza. Dopo l'ingresso di Malinovskyi è uno dei migliori.
VITINHA 6: meriterebbe mezzo punto in più per l'abnegazione. Si procura un rigore che il direttore di gara non ravvisa, ed è decisivo nell'espulsione di Skorupski. Meglio da seconda punta.
(EKUBAN 7,5): gol da bomber vero. Avesse anche l'integrità fisica sarebbe titolare inamovibile.
MARTIN 5,5: soffre dannatamente Rowe, e di conseguenza riduce la spinta offensiva. Conferma limiti in copertura.
(MESSIAS 7,5): discorso analogo a quello di Ekuban. Al di là del gol entra ispirato, e il suo tocco di palla è un piacere per gli occhi.
EKHATOR 5,5: avvio promettente, ma si spegne troppo presto.
(MALINOVSKYI 7): entra e segna. Seppure in superiorità numerica, la sua presenza ha il merito di far girare la squadra.
COLOMBO 5,5: ben controllato da Heggem, si vede poco, e solo lontano dalla porta. Ha il merito di non mollare mai.
