La Spezia, sequestrato carico di bambole potenzialmente pericoloso

Un carico di oltre 2.500 bambole ritenute potenzialmente pericolose è stato sequestrato nel porto della Spezia durante un’operazione condotta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I giocattoli, stipati all’interno di un container e provenienti dalla Cina, erano destinati a un’azienda della provincia di Modena.

A far scattare gli approfondimenti sono stati alcuni dubbi emersi già nelle prime fasi di controllo da parte del personale doganale, che ha deciso di effettuare verifiche più approfondite sulla merce. Alcuni campioni sono stati quindi inviati ai laboratori chimici dell’Agenzia a Livorno, dove le analisi hanno confermato la presenza di criticità legate agli standard di sicurezza.

Secondo quanto spiegato dall’Adm, i test hanno evidenziato carenze nella resistenza dei componenti, in particolare nella tenuta delle parti sottoposte a trazione durante l’utilizzo. Difetti che, secondo gli esperti, potrebbero comportare rischi per i bambini, tra cui soffocamento o possibili lesioni.

Le autorità sottolineano che i prodotti non rispettavano le normative europee in materia di sicurezza dei giocattoli, che prevedono requisiti rigorosi per la tutela dei consumatori, soprattutto dei più piccoli.

Il sequestro è stato successivamente convalidato dalla Procura della Spezia. L’Agenzia delle Dogane ha inoltre ricordato che la normativa vigente prevede sanzioni severe per chi commercializza prodotti non sicuri: il fabbricante o l’importatore rischia infatti l’arresto fino a un anno e un’ammenda compresa tra 10mila e 50mila euro.