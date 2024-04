La Spezia: nuova piscina al Palamariotti, al via i lavori

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo impianto natatorio al Palamariotti della Spezia. Oggi il Sindaco Pierluigi Peracchini accompagnato dall’ assessore allo sport e impiantistica sportiva si è recato presso il Palasport per dare l’avvio ai lavori della nuova piscina che sorgerà nell’area oggi destinata al tiro con l’arco.

“Diamo il via ai lavori di nuova e importante infrastruttura sportiva a servizio della città – dichiara il Sindaco – che verrà costruita con i più moderni criteri tecnologici e ecologici per la pratica agonistica, e non solo, di nuoto e pallanuoto. L’area del Palamariotti, dove sorgerà anche una nuova palestra finanziata sempre con fondi PNRR, andrà a connotarsi come una vera e propria cittadella dello sport dove si potranno trovare strutture d’eccellenza per praticare svariate discipline sportive.”

“Ancora un intervento concreto che dimostra quanto questa amministrazione sia attenta e sensibile alle reali necessità del nostro territorio e degli utenti della pratica sportiva. Sottolinea l’assessore allo sport e impiantistica sportiva Marco Frascatore - Dopo decenni sarà realizzato un impianto natatorio che darà soddisfazione all’utenza locale e non solo consegnando una struttura che a suo compimento andrà sempre più a completare la proposta degli impianti sportivi della nostra Città consegnando un territorio capace di promuovere lo sport a 360 gradi. Lo Sport, e ne siamo fortemente convinti, con le suoi virtù e principi rappresenta a tutti gli effetti un valore fondante di una comunità sia socialmente che culturalmente oltre che consentire e dare tutela alla qualità della vita di tutti quale strumento di prevenzione della salute fisica e mentale.

“Con la realizzazione di questo nuovo impianto natatorio e la prossima costruzione della palestra dedicata alla ginnastica artistica - ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Pietro Antonio Cimino - si creerà un polo di eccellenza per lo sport intorno al PalaMariotti. Un insieme di strutture capaci di accogliere manifestazioni sportive di caratura regionale e nazionale. Le nuove costruzioni saranno moderne, efficienti, sicure e rispettose dell’ambiente poiché edificate secondo i più rigorosi standard europei in tema di ecocompatibilità e risparmio energetico.”

La Spezia avrà, dunque, una nuova piscina al Palamariotti che diventerà a tutti gli effetti un ulteriore polo dello sport sia a livello provinciale sia regionale e nazionale. Il nuovo impianto natatorio sorgerà su area interamente di proprietà comunale adiacente al Palamoriotti e avrà un costo complessivo pari ad € 2.794.388,92 di cui di cui €2.432.000,00 di contributo PNRR. Sarà realizzata una piscina con omologazione CONI-FIN per lo svolgimento di attività sportive natatorie e per la pratica della pallanuoto anche di dimensioni 34,83 x 21,00 ml, con profondità pari a 1,90 ml.

A servizio della piscina sorgerà un edificio destinato ad accogliere spogliatoi, bagni e locali tecnici dedicati agli impianti che sarà collocato tra l’attuale palasport e la vasca natatoria, Lo stesso sarà completo di tutti i sistemi impiantistici interni necessari allo svolgimento delle sue funzioni, in conformità a tutte le normative specialistiche vigenti in materia.

Saranno inoltre realizzati impianti per il trattamento ed il ricircolo dell’acqua, per la produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici e di acqua calda sanitaria con pannelli solari. Infine si provvederà alla sistemazione delle aree esterne con realizzazione di recinzioni, illuminazione, parcheggi e verde di arredo.

Tutti i nuovi manufatti previsti in progetto avranno caratteristiche antisismiche e il nuovo impianto rispetterà tutti i requisiti costruttivi e dimensionali stabiliti dalla specifica normativa vigente per impianti natatori, con specifico riferimento alle vigenti Norme CONI per l’Impiantistica Sportiva.