La Spezia, incendio all'impianto trattamento rifiuti. Chiuso asilo nido in via precauzionale

di Redazione

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La Spezia, incendio all'impianto trattamento rifiuti. Chiuso asilo nido in via precauzionale

Un incendio ha colpito l'impianto di trattamento dei rifiuti dell'azienda Specchia Services nella zona industriale tra i Comuni della Spezia e Arcola la scorsa notte. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco poco prima dell'alba dopo due ore di lavoro, nessuna persona è rimasta coinvolta.
"Sono in corso gli accertamenti da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure, azienda sanitaria locale e vigili del fuoco sullo stato dei luoghi ed è presente anche la nostra squadra di pronto intervento in reperibilità", fa sapere la sindaca di Arcola Monica Paganini.
I Comuni di Arcola e della Spezia hanno dato disposizioni ai residenti dei quartieri di Termo, Melara e Limone "ad adottare precauzioni di autotutela tenendo porte e finestre chiuse per le prossime ore della mattinata" e a limitare gli spostamenti in zona per non intralciare le operazioni dei mezzi dei vigili del fuoco. Sempre a scopo precauzionale è stato chiuso l'asilo nido 'Aurora' in via delle Pianazze.

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