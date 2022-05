La Liguria tra le regioni più virtuose nella raccolta della plastica

di Redazione

Secondo il report Corepla, la nostra regione è tra le regioni più virtuose, con 26,1 kg per abitante

La Liguria è tra le dieci regioni più virtuose per il recupero e il riciclo della plastica. E' il dato che emerge dal report del consorzio Corepla. La raccolta differenziata è cresciuta nel 2021: è stata di 1.475.747 tonnellate, con un aumento del 3% rispetto al 2020. Anche quest'anno un nuovo record in termini di quantità trattata, che porta l'Italia ad un pro capite medio annuo di 24,9 kg. Secondo il report Corepla, la Liguria è tra le regioni più virtuose, con 26,1 kg per abitante.

"Gli italiani - ha detto il presidente di Corepla Giorgio Quagliuolo - stanno mettendo un impegno notevole per differenziare i rifiuti in modo corretto, grazie anche alle iniziative messe in atto da Comuni e imprese. I numeri emersi oggi attestano che la strada è quella giusta; ora però è necessario uno sforzo ulteriore da parte di tutti per mantenere l'eccellenza che abbiamo raggiunto in termini di percentuale di raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e di avvio a riciclo. Noi continueremo a mettere a disposizione del Paese la nostra competenza ed esperienza per costruire sui traguardi di oggi, gli ambiziosi obiettivi di domani."

Il servizio di raccolta e riciclo è capillare in tutto il Paese: sono 7.583 i Comuni serviti (96%) con il coinvolgimento del 98% dei cittadini.