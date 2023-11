Ita Airways e Lufthansa: nota congiunta dei sindacati

Di seguito la nota dei sindacati di Ita Airways e Lufthansa:

"In qualità di rappresentanti di tutte le categorie dei lavoratori di ITA Airways e del Gruppo Lufthansa, sosteniamo pienamente la partnership industriale e l’ingresso del Gruppo Lufthansa in ITA Airways. Chiediamo alla Commissione europea di approvare e sostenere l’operazione in modo tempestivo, al fine di mantenere il primato europeo sulle infrastrutture critiche del trasporto aereo. Questo sviluppo è la strada giusta per ITA e arriva al momento giusto per salvaguardare i posti di lavoro e le condizioni di lavoro come personale di terra, di cabina e piloti. È anche un passo fondamentale per mantenere l’aviazione europea forte e affidabile per i cittadini e per l’economia. Un forte impegno per la crescita di ITA e per la partnership industriale con Lufthansa garantisce un futuro solido per i lavoratori e un’operatività sostenibile per un’infrastruttura fondamentale per l’Italia.

Come rappresentanti di tutti i lavoratori, continueremo a lavorare insieme per un’ITA forte, un Gruppo Lufthansa forte e un sistema aeronautico europeo forte!".