Incontro Bucci - Salvini - Rixi. Il governatore: "Dialogo essenziale per l'avanzamento dei lavori"

Dalle grandi opere strategiche per il sistema portuale e ferroviario ligure fino alle criticità che continuano a interessare la rete autostradale regionale. È stato un confronto a tutto campo quello andato in scena ieri al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha incontrato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il viceministro Edoardo Rixi.

Al centro della riunione i principali interventi infrastrutturali destinati a ridisegnare la mobilità e la logistica della Liguria nei prossimi anni. Tra i dossier esaminati figurano la nuova Diga foranea di Genova, il tunnel subportuale, il Terzo Valico dei Giovi, il progetto di raddoppio ferroviario tra Finale Ligure e Andora e il tunnel della Val Fontanabuona, opere considerate decisive per migliorare collegamenti, competitività e capacità di trasporto del territorio.

Nel corso dell'incontro, durato circa un'ora, è stato effettuato un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei cantieri e sulle tempistiche previste per la realizzazione degli interventi più rilevanti. Una parte significativa del confronto è stata dedicata anche alla situazione della rete autostradale ligure, da anni interessata da lavori che incidono sulla circolazione e generano disagi per cittadini, pendolari e imprese.

Secondo quanto riferito dai partecipanti, il colloquio si è svolto in un clima di collaborazione istituzionale e ha permesso di approfondire non solo lo stato delle opere in corso, ma anche le prospettive future per lo sviluppo infrastrutturale della regione.

Al termine dell'incontro, il presidente Bucci ha sottolineato l'importanza degli investimenti in atto. "La Liguria sta attraversando una fase di crescita infrastrutturale senza precedenti – ha dichiarato – e il dialogo continuo con il Governo è essenziale per seguire l'avanzamento dei lavori e accelerare gli interventi strategici che renderanno il territorio più moderno, competitivo e meglio collegato".

Bucci ha inoltre richiamato l'attenzione sulle difficoltà legate ai numerosi cantieri autostradali, chiedendo al Ministero un supporto concreto per ridurre i tempi degli interventi e limitare l'impatto sulla viabilità regionale. Una situazione che, secondo il governatore, continua a pesare sulla vita quotidiana dei liguri e sull'intero sistema economico della regione.

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