Incidente Staglieno: positivo alla cocaina l'uomo al volante

Emergono nuovi elementi sull’incidente mortale avvenuto mercoledì in Lungobisagno Istria, a Staglieno. Il conducente dell’auto coinvolta nello schianto è risultato positivo alla cocaina al primo controllo tossicologico. L’uomo, 59 anni, era invece negativo all’alcol. Saranno ora ulteriori esami a chiarire se la sostanza fosse stata assunta poco prima della guida o in un momento precedente.

Nel violento impatto ha perso la vita Peter Louis Lopez Borja, 46 anni, restauratore di mobili, che viveva a Sampierdarena con la moglie e due figli. L’uomo stava percorrendo la strada in scooter quando, dopo essere caduto sull’asfalto, è stato investito da un camion, riportando ferite fatali.

ione Infortunistica della polizia locale, che sta analizzando anche le immagini di alcune telecamere private presenti nella zona. I filmati potrebbero fornire elementi utili per chiarire la sequenza degli eventi.

Secondo la ricostruzione preliminare, l’auto si sarebbe immessa correttamente sulla carreggiata in direzione mare da una strada laterale. Nello stesso tratto sopraggiungeva un camion guidato da un 54enne, che procedeva sulla corsia di destra. I due mezzi si sarebbero così trovati affiancati.

Lopez Borja, diretto verso il centro città, avrebbe tentato di passare con lo scooter nello spazio tra l’auto e il mezzo pesante. Per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe poi perso il controllo del mezzo durante una frenata improvvisa. Resta da stabilire se vi sia stato un contatto con l’auto o se la caduta sia stata determinata da una manovra o da una situazione di difficoltà nello spazio ristretto tra i veicoli.

Dopo la caduta, lo scooter si è fermato sull’asfalto, mentre il quarantaseienne è stato proiettato verso il camion, finendo sotto le ruote del semirimorchio.

Il camionista è risultato negativo ai test per alcol e droghe. Oltre alla positività alla cocaina del conducente dell’auto, la Procura ha disposto il sequestro dei mezzi e dei telefoni cellulari dei due uomini, per verificare eventuali distrazioni al volante.

Una volta depositata la prima informativa, entrambi i conducenti verranno iscritti nel registro degli indagati per omicidio stradale, un passaggio tecnico necessario anche in vista di eventuali perizie o dell’autopsia.

