Incidente sulla A12, sei chilometri di coda tra Genova Est e Recco

Pomeriggio difficile sulla A12 Genova-Livorno, dove un incidente che ha coinvolto due automobili e un motociclo ha provocato fino a sei chilometri di coda nel tratto compreso tra Genova Est e Recco, in direzione Livorno. La situazione è in via di normalizzazione, ma restano rallentamenti e disagi per gli automobilisti.

L'incidente – Lo scontro si è verificato lungo il tratto autostradale tra Genova Est e Recco. Per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli coinvolti, il traffico ha subito forti rallentamenti con code che hanno raggiunto i sei chilometri.

I soccorsi – Sul posto sono intervenuti i sanitari e il personale addetto alla gestione della viabilità. Fortunatamente non si registrano feriti gravi. Ad avere la peggio sono stati i motociclisti coinvolti nell'incidente, che hanno riportato alcune ferite e traumi non gravi e sono stati assistiti dal personale medico.

Viabilità – Per limitare i disagi, è stata consigliata l'entrata a Recco per chi era diretto verso Livorno. Per i veicoli provenienti da Genova, invece, l'uscita consigliata è stata quella di Genova Nervi, al fine di evitare il tratto maggiormente congestionato.

Traffico – Con il passare delle ore la situazione è progressivamente migliorata grazie alla conclusione delle operazioni di soccorso e alla rimozione dei mezzi incidentati. Restano tuttavia rallentamenti e code residue, soprattutto nelle fasi di smaltimento del traffico accumulato durante l'emergenza.

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