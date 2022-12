Imperia, Toti al secondo meeting del "Road to Forum dei sindaci": "2023 anno decisivo per la storia italiana"

Un incontro per favorire la cooperazione. Secondo appuntamento oggi ad Imperia con "Road to Forum dei sindaci 2023", una serie di meeting nei quali la Giunta regionale incontra i territori in vista del forum dei sindaci che si svolgerà a Genova all'inizio del 2023 e nel quale si delineerà la Liguria del futuro.

Il presidente Giovanni Toti ha dichiarato: "Oggi abbiamo incontrato i sindaci dell'imperiese. Abbiamo voluto fare il punto su quanto svolto fino a oggi, ma abbiamo voluto incontrare i primi cittadini, gli stakeholder e i rappresentanti delle categorie per un momento di ascolto e di confronto, un'occasione di approfondimento delle tematiche più rilevanti per questo territorio." Il numero 1 della Regione ha sottolineato come il prossimo anno sarà decisivo per la storia del Paese anche in ambito di programmazione, perché non sarà solo l'anno del Pnrr ma anche il momento della sua esecuzione. Toti non ha dubbio quindi che nei prossimi mesi ci sarà un confronto con i sindaci, grazie alla collaborazione di Anci sui fondi europei del nuovo quinquennio, e perciò è importante avere una piena sinergia tra tutti gli stakeholder per centrare gli obiettivi.

Intervento anche del presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, che ha ricordato come l'incontro sia stato l'occasione per rinnovare e rinsaldare la collaborazione tra la Regione e le Istituzioni locali, in particolare, la Provincia e i Comuni. Per Scajola infatti è sempre maggiore la necessità di un dialogo costante tra coloro che amministrano e vivono il territorio, per raggiungere traguardi e segnare lo sviluppo della nostra comunità: "La sinergia tra Regione, Province e Comuni, nel rispetto dei loro ruoli e nello spirito della piena collaborazione, è indispensabile per centrare obiettivi a breve, medio e lungo termine". Infine, l'incontro di oggi è stato anche per presentare a Imperia la nuova campagna di promozione e valorizzazione del territorio, dal titolo "Liguria, un mare di borghi", che prevede la realizzazione di 36 video, uno per ogni borgo appartenente al circuito "Bandiere arancioni" o al circuito "Borghi Più Belli d'Italia".