Il Parco delle dune di Pra' sarà ultimato in autunno: al via i lavori per la prima piazza, quella dei giochi

di Redazione

Ogni largo sarà caratterizzato da un tipo di piante e dedicata a una attività. A spiegarlo i tecnici dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure Occidentale

Quattro piazze per dare nuova identità alla passeggiata che costeggia il porto di Pra', ciascuna caratterizzata da un tipo di piante e dedicata a una attività. Il Parco delle dune di Pra' è in corso di realizzazione e sarà completato in autunno, hanno spiegato oggi i tecnici dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure Occidentale durante il press tour a bordo di una motonave per fare il punto delle 30 opere che cambieranno il porto di Genova.

"Stiamo finendo la prima fase di revamping della passeggiata in modo da poter realizzare la pista ciclabile e la pista pedonale e abbiamo già iniziato i lavori della prima piazza, quella dei giochi", spiega Giuseppe Canepa, della direzione tecnica dell'Adsp.

Sarà, infatti, dedicata ai bambini la prima delle 4 piazze in costruzione e avrà come albero simbolo il leccio, la seconda quella del tempo libero, con i pini marittimi, ospiterà un grosso prato con un'area dedicata anche ai cani per l'attività dell'agility.

Poi ci sarà quella dello sport con attrezzature sportive per attività all'aperto e la quarta sarà la piazza degli eventi, con i carrubi, caratterizzata da una serie di gradoni per ospitare appunto per gli eventi. Sarà un parco ombreggiato, che servirà anche ad abbattere il rumore del porto. Ci saranno terrazze sul mare e un gazebo, e si sta pensando anche ad un ponte per collegare le due sponde del canale.