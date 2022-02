Il ministro Cingolani in visita a Genova: Telenord in diretta

di Marco Innocenti

Dalle ore 11 ci collegheremo con Palazzo Ducale per la conferenza "Italia Domani" sulle ricadute del Pnrr sul territorio ligure

Oggi, lunedì, il ministro Roberto Cingolani, mercoledì il premier Draghi: Genova torna al centro dell'attenzione del governo. Si comincia oggi, alle 11, quando il ministro per la transizione ecologica parlerà a Palazzo Ducale nell'ambito del roadshow "Italia Domani - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". Quella a Genova sarà la terza tappa della manifestazione nell'ambito della quale il ministro sarà accompagnato da Marco Leonardi, capo del dipartimento per la Programmazione economica, e da Paola Ansuini, responsabile della comunicazione dello stesso Draghi. L'obiettivo è quello di spiegare con chiarezza obiettivi e stanziamenti del Pnrr, concentrando l'attenzione sulle ricadute attese sul territorio ligure in fatto di digitalizzazione, sanità, scuola e infrastrutture.

Telenord seguirà in diretta i lavori dell'incontro a Palazzo Ducale, con una diretta che prenderà il via alle ore 11. A fare gli onori di casa, nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, ci saranno il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente di regione Liguria Giovanni Toti.